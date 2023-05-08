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Приднестровье просит Россию увеличить число миротворцев из-за роста рисков безопасности

Араз Салехов
В мире
Приднестровье просит Россию увеличить число миротворцев из-за роста рисков безопасности
Фото: shutterstock

Власти Приднестровья просят Россию увеличить число миротворцев. Об этом заявил глава представительства республики в Москве Леонид Манаков.

— Миротворцы являются основным фактором безопасности на Днестре и главным препятствием для горячих голов, которых хватает в Кишиневе и в Киеве. Пока продолжается миротворческая миссия России, Молдова скована в любых военных планах и приготовлениях против Приднестровья, — сказал он.

Дипломат напомнил, что в 1995 году Россия сократила контингент до двух мотострелковых батальонов, хотя изначально их было шесть. На текущий момент численность российских миротворцев в регионе составляет 450, тогда как по штату полагается 3100 человек, передает РИА Новости.

Недавно источники RT сообщили, что украинское военное командование перебросило около тысячи солдат в Одесскую область для подготовки провокации в Приднестровье. С 9 по 15 мая первая группировка украинской армии собирается выдвинуться в направлении Тирасполя для начала вооруженной провокации.

Этой весной Украина попытается устроить два полномасштабных наступления — на Приднестровье и Крым. Таким мнением в беседе с «Вечерней Москвой» поделились профильные эксперты.

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