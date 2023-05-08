Кадеты заступят на вахту у Вечного огня около Музея Победы 9 мая

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Московские кадеты из школы № 167 имени Маршала Говорова заступят на пост № 1 у стен Музея Победы 9 мая. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Восьмиклассники возложат цветы к Огню Памяти и Славы и в 10:00 заступят на пост. Торжественная церемония смены караула будет проходить каждые 20 минут. В течение нескольких часов кадеты будут поочередно нести вахту почетного караула, ребята также посетят экскурсии в Музее Победы, — говорится в сообщении.

Акция пройдет в рамках программы «День кадетского класса в Музее Победы».

В Музее Победы около 500 юных жителей столицы вступили в ряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Торжественная церемония прошла в величественном Зале Полководцев.

Также в Музее Победы подготовили онлайн-программу, приуроченную к 9 Мая. В частности, гостей ждет выставка «От Кремля до Рейхстага». Благодаря представленным 80 работам посетители смогут совершить виртуальное путешествие от Кремля до Рейхстага вместе с советскими воинами-освободителями.