Интервалы движения поездов на Кольцевой линии метро временно увеличены

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На Кольцевой линии метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на пути. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На Кольцевой линии (5) временно увеличены интервалы движения поездов по часовой стрелке из-за человека на пути, — говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно» добавили, что движение на Кольцевой линии вводится в график.

Ряд станций метро в центре столицы будут закрыты на выход в воскресенье, 7 мая, и вторник, 9 мая. Ограничения будут связаны с проведением мероприятий. Станции «Боровицкая», «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека имени Ленина», «Охотный Ряд», «Театральная» и «Площадь Революции» будут работать только на вход и переход. На станциях «Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Лубянка» и «Китай-город» возможно введение дополнительных ограничений.