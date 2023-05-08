МИД КНР: Возможные санкции нарушат доверие и сотрудничество Китая и ЕС

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Если Евросоюз введет санкции против китайских компаний из-за возможной связи с Россией, то доверие между Европой и Китаем будет разрушено. Об этом в понедельник, 8 мая, заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

— Если соответствующие сообщения правда, то европейская сторона может серьезно нарушить доверие и сотрудничество с Китаем, обострить раскол и конфронтацию в мире, — сказал он.

По его словам, Китай призывает Евросоюз «не идти по ошибочному пути». Дипломат также заверил, что в противном случае Пекин будет твердо защищать свои законные права и интересы, передает РИА Новости.

Также министр иностранных дел Китая Цинь Ган сообщил, что Вашингтону стоит прекратить поддерживать сепаратистские силы Тайваня. Он указал американцам на необходимость уважать «красные линии» Китая, прекратить нарушать его суверенитет, безопасность и интересы развития.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее заявила, что России и Украине лучше избегать действий, которые могут привести к обострению конфликта. По его словам, в связи с произошедшим ведомство дополнительно проинформирует о поездке спецпредставителя на Украину.