Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Кремле убеждены, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 мая — священный день. Об этом в понедельник, 8 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Мы убеждены, что на самом деле на Украине очень много людей, для которых это все равно священный день, — сказал он.

Песков напомнил, что на Украине проживают ветераны, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. По его словам, для них этот день навсегда останется святым, передает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране 9 мая будут отмечать День Европы. В указе уточняется, что такое решение позволит укрепить единство народов Европы, а также обеспечит мир, безопасность и стабильность на европейском континенте.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что Зеленский не смог сдержать предвыборных обещаний, что может привести к восстанию против него. По его словам, политик на момент предвыборной кампании даже не говорил на украинском, потому что его родным языком был русский.