Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Екатерининский парк Карта всех событий

Фотовыставка ко Дню Победы открылась в Екатерининском парке. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Экспозиция состоит из трогательных напутствий людей с богатым опытом, которые своим примером передают любовь к Родине и умение идти к цели. Она будет работать до конца мая, — сказала она.

В рамках экспозиции ветераны поделились мудрыми наставлениями: «Любите и уважайте своих родителей!»; «Помните героическую историю нашей страны!»; «Самое важное — быть человеком!»; «Основа здоровья — это спорт!», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В московских парках и культурных центрах пройдут и другие фотовыставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Также на улице Арбат около дома 17 будут продемонстрированы исторические кадры ВОВ и портреты ее героев, выставка продлится до 31 мая.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ко Дню радио столичный Главархив открыл виртуальную фотовыставку «Радиосвязь в СССР». На ней представили снимки с начала 1930-х до середины 1970-х годов.