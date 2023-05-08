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Кличко сообщил о самой массированной атаке на Киев дронами с начала спецоперации

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Кличко сообщил о самой массированной атаке на Киев дронами с начала спецоперации
Фото: flickr/worldeconomicforum

Ночью 8 мая Киев подвергся самой массированной атаке беспилотниками с начала российской специальной операции. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.

— Благодаря ПВО (противовоздушная оборона — прим. «ВМ») никто не погиб. Пять человек ранены, их жизни ничего не угрожает, — сказал он.

В результате ударов якобы были повреждены дома, детские сады и школы, цитирует Кличко РБК.

Российское Минобороны неоднократно подчеркивало, что ВС РФ не наносят удары по гражданской инфраструктуре. На момент написания новости официальных сообщений от военного ведомства об ударах по Киеву не поступало.

Кроме того, военная администрация украинской столицы сообщила, что в Соломенском районе Киева был поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн. При этом возгорание не было зафиксировано, на место направились спасатели.

Накануне вечером в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Как отмечается, сирена прозвучала в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. Вскоре тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

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