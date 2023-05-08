Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины
Фото: Unsplash

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения на воскресенье, 7 мая.

Отмечается, что сирена звучит в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. Вскоре тревога была объявлена также и в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Черниговской областях, передает ТАСС.

Недавно, 5 мая, в большинстве украинских регионов, в том числе и в столичном, также была объявлена воздушная тревога. В этот же день украинские силы противовоздушной обороны сбили над Киевом собственный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. В результате инцидента никто не пострадал.

Российские ракетные войска до этого поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе города Константиновки. Кроме того, российская армия нанесла групповой ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.

Украина Взрывы Донбасс
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Все мнения
О проекте