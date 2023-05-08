Воздушную тревогу объявили в Киеве и нескольких областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения на воскресенье, 7 мая.

Отмечается, что сирена звучит в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. Вскоре тревога была объявлена также и в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Черниговской областях, передает ТАСС.

Недавно, 5 мая, в большинстве украинских регионов, в том числе и в столичном, также была объявлена воздушная тревога. В этот же день украинские силы противовоздушной обороны сбили над Киевом собственный беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2. В результате инцидента никто не пострадал.

Российские ракетные войска до этого поразили украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе города Константиновки. Кроме того, российская армия нанесла групповой ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений резерва ВСУ.