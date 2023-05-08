В Киеве заявили о повреждении резервуара с дизельным топливом

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В Соломенском районе Киева поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщила военная администрация украинской столицы.

— Поврежден резервуар с топливом емкостью 10 тонн, есть утечка, — говорится в сообщении.

При этом возгорание не зафиксировано, на место направлены спасатели, передает ТАСС.

Накануне вечером в шести областях Украины объявили воздушную тревогу. Как отмечается, сирена прозвучала в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях. Вскоре тревога была объявлена в Киеве, а также в Киевской, Полтавской и Черниговской областях.

Ночью 8 мая начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по иностранным наемникам ВСУ в Харьковской области. Кроме того, российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника.

Помимо этого, бойцы частной военной компании «Вагнер» в ночь на понедельник, 8 мая, начали штурм в Артемовске. Основатель ЧВК Евгений Пригожин сообщил о продвижении войск в городе. Украинская армия продолжает контролировать около 2,37 квадратного километра Артемовска.

Накануне силы противовоздушной обороны России уничтожили и подавили над акваторией Черного моря 22 украинских беспилотных летательных аппарата. Уточняется, что атака беспилотников произошла ночью.