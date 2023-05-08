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Рогов: Бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм в Артемовске

Евгений Белоусов

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Рогов: Бойцы ЧВК «Вагнер» начали штурм в Артемовске
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Бойцы частной военной компании «Вагнер» в ночь на понедельник, 8 мая, начали штурм в Артемовске. Глава регионального движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

— В эти минуты оркестр (ЧВК «Вагнер» — прим. «ВМ») пошел на мощный штурм в Бахмуте. С Богом, ребята! — написал он в своем Telegram-канале.

Основатель ЧВК и предприниматель Евгений Пригожин заявил, что 10 мая «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны РФ из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов. Однако недавно он сообщил, что ЧВК получила распоряжение о выдаче боеприпасов.

Как отметил Пригожин, задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана «главным образом не на взятие города, а на перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки ВС РФ для восстановления боеспособности».

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения спецназа «Ахмат» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске.

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