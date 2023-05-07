Пригожин заявил о полном выполнении задач операции ЧВК «Вагнер» в Артемовске

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Задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. Об этом сообщил в субботу, 6 мая, основатель группы Евгений Пригожин.

Он отметил, что операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана «главным образом не для взятия Артемовска, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки ВС РФ для восстановления боеспособности».

— Свою задачу ЧВК «Вагнер» полностью выполнила, — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Он добавил, что после выхода из города группа выйдет в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности, доподготовки подразделений и будет находиться там «до момента исчезновения угрозы для РФ и российских граждан в рамках этой военной операции».

— В случае возникновения угрозы «Вагнер» незамедлительно встанет на защиту Родины, — подчеркнул Пригожин.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отправил письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения «Ахмат» в Артемовск.

10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны РФ из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов. С таким заявлением накануне выступил Евгений Пригожин.