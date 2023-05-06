Кадыров отправил письмо Путину с просьбой перебросить военных «Ахмата» в Артемовск

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отправил письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения «Ахмат» в Артемовск.

— Уважаемый Владимир Владимирович! Прошу вас дать поручения министру обороны Сергею Шойгу и директору Федеральной службы войск нацгвардии Виктору Золотову издать боевые распоряжения о снятии подразделений «Ахмат» с других направлений и передачи им позиций ЧВК «Вагнер» в Артемовске и окрестностях, — сказано в письме, которое он разместил Telegram-канале.

Политик уточнил, что письмо уже отправлено.

До этого Рамзан Кадыров сообщил, что бойцы батальона «Ахмат» готовы выдвигаться в Артемовск. На данный момент уже несколько подразделений были отправлены в зону спецоперации. По мнению чеченского лидера, Артемовск будет освобожден в ближайшее время, несмотря на появившуюся информацию «о каком-то страшном контрнаступлении».

10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов. С таким заявлением накануне выступил глава компании Евгений Пригожин.