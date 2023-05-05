Кадыров заявил о готовности спецназа «Ахмат» заменить в Артемовске ЧВК «Вагнер»

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Подразделения спецназа «Ахмат» готовы занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артемовске. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщил руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, подразделение «Ахмат» сражалось бок о бок с бойцами ЧВК «Вагнер». Главе республики неприятно, что Минобороны не реагирует на заявления Евгения Пригожина и не идет на контакт с ним.

Кадыров заявил, что в случае выхода из Артемовска сил ЧВК «Вагнер» их позиции готовы занять подразделения спецназа «Ахмат».

— Если уйдут старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение и на его место в Артемовске придут младший брат Кадыров и «Ахмат». Если сценарий все же будет таким, то наши бойцы уже готовы выдвинуться и занять город. Это вопрос нескольких часов, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

В пятницу, 5 мая, глава «Вагнера» Евгений Пригожин сделал официальное заявление о том, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны. Свое решение он объяснил отсутствием необходимого количества боеприпасов.

О «снарядном голоде» Пригожин заявлял еще в конце апреля. По его словам, из-за этого погибли 94 российских солдата. Он добавил, что потери российской стороны могли бы быть меньше, если бы у военных было достаточно боеприпасов.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что в случае поражения ВСУ в Артемовске США могут выступить за заморозку конфликта на Украине по текущей линии соприкосновения.