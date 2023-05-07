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Пригожин: ЧВК «Вагнер» получила распоряжение о выдаче боеприпасов

Полина Пашкина

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Пригожин: ЧВК «Вагнер» получила распоряжение о выдаче боеприпасов
Фото: vk/evgeniy_prigozhin

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» получила распоряжение о выдаче боеприпасов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил предприниматель, основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Ранее Пригожин заявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны РФ из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов.

— В сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасов и вооружения столько, сколько требуется для продолжения дальнейших действий. Нам клянутся, что на фланге будет выставлено все, чтобы нас не подрезал противник, — сказал он.

По словам основателя ЧВК, диалог для принятия решений будет вести бывший командующий объединенной группировкой войск в зоне СВО генерал армии Сергей Суровикин, передает сообщение Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.

Также Пригожин сообщил, что практически вся территория Артемовска находится под контролем военнослужащих из России — это 95 процентов. Он заявил, что оставшиеся пять процентов «роли не играют».

Как отметил Пригожин, задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана «главным образом не на взятие города, а на перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки ВС РФ для восстановления боеспособности».

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