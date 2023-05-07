Пригожин: Артемовск на 95 процентов находится под контролем России
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Под контролем российских военных находится практически вся территория Артемовска. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
— В Артемовске сегодня взято почти 95 процентов территории города, — приводит слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
Он отметил, что оставшиеся пять процентов «никакой роли не играют».
6 мая Евгений Пригожин сообщил, что задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана «главным образом не для взятия Артемовска, а для перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки ВС РФ для восстановления боеспособности».
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отправил письмо на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой дать поручение перебросить подразделения «Ахмат» в Артемовск.
10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны РФ из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов. С таким заявлением накануне выступил Евгений Пригожин.