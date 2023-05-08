Пригожин сообщил о продвижении ЧВК «Вагнер» в Артемовске

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Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» продвигаются вперед в Артемовске. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил основатель ЧВК и предприниматель Евгений Пригожин.

— За сегодняшний день продвижение подразделений ЧВК «Вагнер» составило до 280 метров на различных направлениях. Продвинулись на 53 тысячи метров, — рассказал он.

Украинская армия продолжает контролировать около 2,37 квадратного километра Артемовска, передает слова Пригожина Telegram-канал его пресс-службы.

Ранее Пригожин заявил, что 10 мая ЧВК «Вагнер» покинет Артемовск и передаст позиции Минобороны РФ из-за отсутствия необходимого количества боеприпасов. Однако недавно он сообщил, что ЧВК получила распоряжение о выдаче боеприпасов.

Как отметил Пригожин, задачи операции, которые выполняла ЧВК «Вагнер» в Артемовске, были полностью выполнены. По его словам, операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана «главным образом не на взятие города, а на перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки ВС РФ для восстановления боеспособности».