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Минобороны: Су-34 сбросил управляемые бомбы на иностранных наемников в Харьковской области

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Минобороны: Су-34 сбросил управляемые бомбы на иностранных наемников в Харьковской области
Фото: Минобороны РФ

Российский итребитель-бомбардировщик Су-34 ударил по иностранным наемникам ВСУ в Харьковской области. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

— Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка, — рассказал он.

Кроме того, российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника, передает РИА Новости.

Российские военные уничтожили на Донецком направлении до 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников. Кроме того, в районе населенных пунктов Красное и Калиновка в Донецкой народной республике (ДНР) российские военные нанесли удар по скоплению техники и живой силы ВСУ.

Также российские военные уничтожили мост в районе населенного пункта Часов Яр. ВСУ использовали его для поставки снабжения в Артемовск.

Недавно стало известно о гибели в боях за Артемовск одного из сценаристов фильма «Битва за Севастополь» Леонида Корина. Отмечается, что он сражался в качестве добровольца в ЧВК «Вагнер».

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