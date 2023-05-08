Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Коммерсантъ»: Фонды российских акций принесли наибольший доход в апреле

Араз Салехов
Экономика
«Коммерсантъ»: Фонды российских акций принесли наибольший доход в апреле
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За апрель 2023 года фонды российских акций принесли большой доход. Об этом пишет «Коммерсантъ».

— Стоимость паев фондов российских акций выросла за месяц на 5–10 процентов. По итогам минувшего месяца индекс Московской биржи вырос на 7,5 процента — до отметки 2635 пунктов — и вернулся к уровням начала апреля 2022 года, — говорится в сообщении.

Как выяснилось, на такой результат повлияли ожидаемые масштабные дивидендные выплаты. В свою очередь аналитик УК ТРИНФИКО Мария Трофимова заявила, что дополнительным рычагом стало ослабление рубля.

При этом доход более семи процентов принесли фонды, инвестирующие в драгоценные металлы. Паи фондов еврооблигаций и облигаций в китайских юанях подорожали на 2–5,6 процента, передает «Ъ».

Стало известно, что дивидендная доходность российских компаний, несмотря на все трудности, в 2023 году достигла двузначных показателей. По итогам первого квартала суммарные выплаты по дивидендам достигли 845 миллиардов рублей.

Минэкономразвития дал прогноз по росту ВВП России к 2026 году. Его причинами станут восстановление потребительского спроса, увеличение зарплат, темпов роста инвестиций в основной капитал.

Фонды Московская биржа Россия
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Как агитационные плакаты стали одним из главных способов борьбы с фашизмом

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев

Пресса не утратила своего значения

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Все мнения
О проекте