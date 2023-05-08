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«Новое воплощение Иуды»: Захарова отреагировала на отмену Дня Победы на Украине

Араз Салехов
В мире
«Новое воплощение Иуды»: Захарова отреагировала на отмену Дня Победы на Украине
Фото: МИД РФ

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране 9 мая будут отмечать День Европы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинского лидера предателем из-за его решения.

— Что может быть хуже врага? Предатель. Вот это Зеленский. Новое воплощение Иуды в XXI веке. Отменив День Победы 9 мая, он раз и навсегда предал своих предков: и тех, кто сражался в рядах Красной армии, и тех, кто мучился и был замучен в концлагерях, и тех, кто в тылу работал на Победу, — сказала она.

Захарова в своем Telegram-канале назвала Зеленского пособником фашистов спустя 80 лет после Великой Отечественной войны.

В указе президента Украины уточняется, что такое решение позволит укрепить единство народов Европы, а также обеспечит мир, безопасность и стабильность на европейском континенте.

При этом в Кремле убеждены, что на Украине много людей, для которых День Победы 9 мая — священный день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что на Украине проживают ветераны, которые принимали участие в ВОВ. По его словам, для них этот день навсегда останется святым.

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