Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

К 9 Мая участники проекта «Музыка в метро» подготовили специальную программу. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В Московском метрополитене звучат песни Победы. К 9 Мая участники проекта «Музыка в метро» подготовили специальную программу — любимые песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и другие композиции, — сказал он.

По словам главы города, в День Победы в вагонах и переходах между станциями будет идти прямая трансляция парада на Красной площади. Впервые парад будет показан на экранах в наземном городском транспорте, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр рассказал, что в Москве увеличивают поддержку ветеранских общественных организаций. По его словам, с 2010 года финансирование ветеранских организаций выросло более чем в семь раз. Кроме того, в этом году в столице обновят 228 квартир ветеранов.

Проект «Москва — с заботой об истории» помогает бережно передать новым поколениям память о каждом участнике ВОВ. С помощью сотрудников офисов «Мои документы» на вечное хранение в Главархив передали более 14 тысяч семейных реликвий: ценные вещи, фотографии, письма и документы.