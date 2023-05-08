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Около тысячи москвичей старшего поколения выступили около Музея Победы

Араз Салехов
Город
Около тысячи москвичей старшего поколения выступили около Музея Победы
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Выступление большого сводного хора проекта «Московское долголетие» состоялось 8 мая у Музея Победы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

— Для нашего коллектива большая честь стать частью масштабного городского празднования Дня Победы и выступить около Музея Победы на Поклонной горе, — рассказала главный хормейстер Ольга Голубева.

Как уточнили в пресс-службе, около тысячи москвичей старшего поколения исполнили песни военных лет и современные патриотические композиции.

В московских парках и культурных центрах пройдут фотовыставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Также на улице Арбат около дома 17 будут продемонстрированы исторические кадры ВОВ и портреты ее героев, выставка продлится до 31 мая.

В Музее Победы подготовили онлайн-программу, приуроченную к 9 Мая. Диорама «Штурм Берлина» расскажет о последних днях Великой Отечественной войны. Также гости вместе с онлайн-гидом смогут «побывать» в Рейхстаге 30 апреля 1945 года. Они смогут узнать об обитателях местных кабинетов и их увлечениях.

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