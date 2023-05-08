Парад Победы покажут на 35 тысячах медиаэкранов, установленных в столичном транспорте

Фото: Telegram/Дептранс Москвы

В московском подземном и наземном транспорте установят почти 35 тысяч медиаэкранов, на которых пассажиры смогут посмотреть Парад Победы. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— В этом году пассажиры метро смогут посмотреть парад Победы на более чем 22,7 тысячи экранов. Впервые трансляция будет идти и на 11,5 тысячи экранов в наземном городском транспорте, — рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Дептранса Максим Ликсутов.

Кроме того, пассажиры смогут увидеть видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» с субтитрами. Также на экранах покажут поздравления с Днем Победы от мэра Москвы Сергея Собянина, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

К 9 Мая участники проекта «Музыка в метро» подготовили специальную программу, сообщил Собянин. По его словам, участники проекта «Музыка в метро» подготовили специальную программу — любимые песни военных лет: «Смуглянка», «Катюша», «Темная ночь» и другие.