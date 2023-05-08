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Приметы и советы

Врач-гастроэнтеролог Росси рассказала, как избавиться от чесночного запаха изо рта

Ника Комкова
Общество
Врач-гастроэнтеролог Росси рассказала, как избавиться от чесночного запаха изо рта
Фото: Unsplash

Чеснок — древнейшее средство для защиты от простудных заболеваний и придания блюдам пикантности. Однако поедание этого овоща чревато так называемым чесночным дыханием, поэтому некоторые избегают его. Врач, занимающийся здоровьем кишечника, Меган Росси объяснила, почему резкий запах чеснока может исходить изо рта целый день и как быстро его приглушить. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По словам медика, побочные продукты употребления чеснока во время его переваривания всасываются в кровь и переносятся в легкие:

— Эти процессы отражаются на аромате дыхания, освежить его не поможет даже жевательная резинка. Однако не стоит отказывать себе в этом полезном для иммунитета овоще.

Чтобы нейтрализовать проблему, медик посоветовал съедать яблоко вместе с любым блюдом, в составе которого есть чеснок:

— Растительные химические вещества, содержащиеся в этом фрукте, в том числе кверцетин, взаимодействуют с соединениями серы в чесноке, дезодорируя этот специфический запах. Если яблоки не подходят к чесночному блюду по сочетаемости вкусов, можно съесть немного листьев салата, шпината или петрушки, чтобы дыхание стало свежее.

Также чеснок помогает предотвратить развитие рака. Врач-онколог Николай Норкин рассказал, как правильно употреблять овощ для этих целей.

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