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«Спасибо всем, кто молился за меня»: Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации

Евгений Силаев
Общество
«Спасибо всем, кто молился за меня»: Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации
Фото: Youtube / Кубань 24

Фигурист Роман Костомаров впервые вышел на связь после госпитализации и поблагодарил всех, кто его поддерживал. Об этом спортсмен написал в понедельник, 8 мая, в социальных сетях.

Костомаров опубликовал фото, на котором он сидит в худи с надписью «Без комментариев». Он отметил, что впереди еще много трудностей, но их можно перенести благодаря поддержке родных и близких.

— Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь, — написал Костомаров.

Он отметил, что впереди его ждет много работы над собой.

Роман Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через некоторое время у фигуриста был обнаружен сепсис. Состояние спортсмена медики оценивали как стабильно тяжелое. После этого, по данным СМИ, у него началось отмирание тканей конечностей, а также возникли другие проблемы со здоровьем. Также сообщалось, что спортсмену провели несколько операций по ампутации.

Недавно ногу олимпийского чемпиона по танцам на льду Романа Костомарова подготовили к установке протеза. При этом в настоящее время речь не идет о перевозке спортсмена из поликлиники, поскольку все еще сохраняется вероятность образования тромбов.

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