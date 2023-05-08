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ЦОДД напомнил о перекрытии движения на ряде улиц Москвы 9 мая

Евгений Силаев
Город
ЦОДД напомнил о перекрытии движения на ряде улиц Москвы 9 мая
Фото: mos.ru/ Официальный сайт мэра Москвы

В центре Москвы 9 мая будет перекрыто движение на ряде улиц, а также изменено расписание общественного транспорта. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В частности, с 5:00 движение будет перекрыто на Волгоградском проспекте, Таганской площади, на участке Садового кольца от Земляного Вала до Новинского бульвара. Спустя полчаса ограничения введут на улицах Тверской, Петровке, Охотный ряд, Солянке, Моховой, а также на Кадашевской, Устьинской и Кремлевской набережных.

Кроме того, с 10:00 ограничения введут на улицах Новый Арбат и Большой Якиманке. Также с 16:00 закроют движение на Волгоградском проспекте и участке МКАД от Новорязанского шоссе до Минского шоссе.

Изменения затронут и общественный транспорт. В частности, автобус е80 не будет останавливаться у станции метро «Марксистская». Кроме того, с 16:00 некоторые маршруты могут задерживаться.

— С открытия метро и до окончания мероприятия ряд станций в центре будут закрыты на выход. С утра до конца мероприятия меняются маршруты наземного транспорта в центре, на востоке и юго-востоке города, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Маршруты общественного транспорта в центре Москвы 9 мая претерпят серьезные изменения. В частности, автобусы № 024, п46, 74 и с920 перестанут ходить в центр города. Существенно изменится маршрут трамвая № 43, который будет курсировать на двух участках: от Сокольнической заставы до Новоконной площади и от станции метро «Угрешская» до станции «Пролетарская».

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