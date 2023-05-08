«РВ»: В боях в Артемовске ликвидирован воевавший с 2014 года командир «Азова»

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В ходе боев в Артемовске ликвидирован 37-летний командир полка «Азов»* Дмитрий Юденко, воевавший на Донбассе с 2014 года. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что в Артемовске Юденко командовал 3-й штурмовой бригадой. Кроме того, по информации военкоров, он являлся основателем группировки «Единство и братство».

— Являлся ветераном Карательной операции на Донбассе, воевал с 2014 года, — пишет «РВ».

Ранее военкоры сообщили о ликвидации командира роты 93-й отдельной механизированной бригады украинской армии Александра Немашкало. По предварительным данным, вместе с ним была уничтожена и бронетехника противника.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске. Прежде украинские военнослужащие устанавливали свои позиции на верхних этажах жилых домов, но после того, как авиабомба ударила по подвалу, они теперь делают упор на использование беспилотников, в частности, на маленьких квадрокоптерах.

*Признан террористической организацией по решению Верховного суда