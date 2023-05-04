«РВ»: В Артемовске убит командир роты 93-й бригады ВСУ «Холодный Яр» Александр Немашкало

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В Артемовске (украинское название — Бахмут) ликвидировали командира роты 93-й отдельной механизированной бригады украинской армии Александра Немашкало. Об этом сообщили российские военкоры.

— Офицер 1-й механизированной роты 93 ОМБр ликвидирован в боях за город, видимо, вместе со своей бронетехникой, — сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Накануне предприниматель и основатель ЧВК Евгений Пригожин «Вагнер» сообщил, что российские солдаты уничтожили бронеавтомобиль предположительно с командующим силами теробороны ВСУ Игорем Танцюрой.

Чуть позже ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры. Пресс-секретарь командования сил теробороны украинских войск Денис Зелинский добавил, что «все живы и здоровы», но не уточнил, кто именно.

Военный эксперт Алексей Леонков заявил, что российские ВКС начали использовать бомбы ФАБ-500 с модулями планирования и коррекции по всей линии фронта, что привело к тому, что украинская армия изменила свою тактику в Артемовске. Прежде украинские военнослужащие устанавливали свои позиции на верхних этажах жилых домов, но после того, как авиабомба ударила по подвалу, они теперь делают упор на использование беспилотников, в частности, на маленьких квадрокоптерах.