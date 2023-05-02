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ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
ВСУ опровергли информацию о гибели командующего силами теробороны Танцюры
Фото: gur.gov.ua

Заявления о гибели командующего силами теробороны ВСУ Игоря Танцюры не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 2 мая, сообщил пресс-секретарь командования сил теробороны украинских войск Денис Зелинский.

— Мы официально опровергаем эти утверждения, — заявил он.

Он добавил, что «все живы и здоровы», но не уточнил, кто именно, передает РИА Новости.

О том, что бойцы частной военной компании «Вагнер» уничтожили бронеавтомобиль, предположительно, с командующим силами теробороны ВСУ Игорем Танцюрой, сообщил основатель ЧВК Евгений Пригожин.

Накануне сообщалось, что российские зенитчики сбили украинский штурмовик Су-25 при попытке атаковать Вооруженные силы России около Херсона. Уточняется, что два штурмовика ВСУ направлялись к островам на Днепре со стороны Кизомыса.

28 апреля официальный представитель Министерства обороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российская армия поразила украинский объединенный штаб обороны Артемовска и подразделения «Иностранного легиона» в районе Константиновки.

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