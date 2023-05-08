Копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров развернули около Музея Победы

Фото: Музей Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Возле здания Музея Победы юнармейцы и участники автомобильного пробега развернули копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе музея.

У стен Музея Победы завершился патриотический антифашистский автопробег «Наша Великая Родина», в рамках которого было развернуто знамя. Кроме того, участники мероприятия получили награды из рук Геннадия Зюганова. Речь идет о юбилейных медалях, выпущенных Центральным комитетом КПРФ в честь 100-летия образования СССР.

После окончания церемонии участники стали гостями экскурсии по экспозициям Музея Победы.

В московских парках и культурных центрах пройдут фотовыставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Также на улице Арбат около дома 17 будут продемонстрированы исторические кадры ВОВ и портреты ее героев, выставка продлится до 31 мая.

В Музее Победы подготовили онлайн-программу, приуроченную к 9 Мая. Диорама «Штурм Берлина» расскажет о последних днях Великой Отечественной войны. Также гости вместе с онлайн-гидом смогут «побывать» в Рейхстаге 30 апреля 1945 года. Они смогут узнать об обитателях местных кабинетов и их увлечениях.