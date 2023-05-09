В Крымском районе Кубани объявили режим повышенной готовности из-за ливней

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В Крымском районе Кубани в последнее время не прекращаются проливные дожди. На этом фоне в Краснодарском крае решено было ввести режим повышенной готовности из-за возможных подтоплений. Об этом сообщил глава района Сергей Лесь.

– В связи с непрекращающимися дождями в Крымском районе введён режим повышенной готовности. Усилены все оперативные службы, мобилизированы силы и средства. За уровнем водоёмов на территории района круглосуточно следят специалисты ЕДДС, – написал Лесь в своем Telegram-канале.

Стало известно, что спасателям пришлось продлить штормовое предупреждение в крае как минимум до 9 мая. Ожидаются сильнейшие дожди, грозы, в некоторых районах возможно выпадение града. Отдельные порывы ветра в ближайшее время могут достигать 20 метров в секунду. На фоне настолько сильной непогоды уровень рек в Краснодарском крае может подняться, сообщили в местном МЧС.

В конце апреля сильнейшие дожди обрушились на Ростов-на-Дону. После ливня, который произошел 28 апреля, многие улицы залило. В ливневом коллекторе обнаружили тело женщины. Это 80-летня пенсионерка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.