Российские космонавты опубликовали поздравление с Днем Победы с МКС

Фото: Роскосмос

Российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, которые сейчас находятся на борту МКС, поздравили всех россиян с Днем Победы. Они рассказали, насколько важно хранить память о великом подвиге наших предков. Видео поздравления с орбиты распространила пресс-служба «Роскосмоса».

— Дорогие друзья! От всего сердца поздравляем вас с Днем Победы! Для всех нас это самый главный праздник, отмечаемый в каждом доме, в каждой семье. В нашей памяти навсегда останется великий подвиг наших предков, — сказал Прокопьев в своем обращении на видео.

Дмитрий Петелин добавил, что в этот день для каждого жителя России крайне важно почтить память тех, кто отдал свои жизни ради Великой Победы. По его словам, родственники каждого россиянина тогда смогли в одночасье сплотиться и стеной встать на защиту своей Родины от фашистского режима.

Федяев добавил, что сейчас особенно важно не только хранить память об этих трудных временах, но и приумножать ее. Он отметил, насколько важно поздравить и уделить внимание тем, кто в те непростые годы защищал страну.

Отметим, что Прокопьев и Петелин прилетели на МКС в сентябре прошлого года. Федяев прибыл на орбиту несколько позже, 2 марта 2023 года.

4 мая стало известно, что российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию после выхода в открытый космос, который длился более семи часов. Все прошло успешно, не было никаких сложных ситуаций, российские космонавты сумели справиться со всеми трудностями.