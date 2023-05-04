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Космонавты из РФ вернулись на МКС после семи часов в открытом космосе

Ирэна Колесова
Общество
Космонавты из РФ вернулись на МКС после семи часов в открытом космосе
Фото: Роскосмос

Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Международную космическую станцию после успешного выхода в открытый космос, который длился более 7 часов. Все прошло успешно, не было никаких сложных ситуаций, российские космонавты сумели справиться со всеми трудностями.

Как сообщает «Роскосмос», выход в космос вне пределов МКС прошел раньше плана на 5 минут. Космонавты занялись подготовкой к переносу шлюзовой камеры с модуля «Поиск» на модуль «Наука», используя европейский дистанционный манипулятор ERA, который управлял третий российский космонавт Андрей Федяев, пишет РИА Новости.

В конце процесса, когда ERA подвел камеру к модулю, стыковочные поверхности оказались не параллельны, и космонавты вручную расположили камеру так, чтобы она могла пристыковаться к модулю. После соединения кабелей между шлюзовой камерой и «Наукой», космонавты приступили к зачистке и уборке вне станции.

Все страны, участвующее в проекте МКС, высказались в поддержку продления эксплуатации орбитального комплекса после 2024 года. Эта информация приводится в заявлении, которое размещено на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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