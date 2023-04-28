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NASA: Страны-участницы программы МКС поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года

Араз Салехов
В мире
NASA: Страны-участницы программы МКС поддержали продление ее эксплуатации после 2024 года
Фото: Роскосмос

Страны-участницы программы Международной космической станции (МКС) согласны продлить ее эксплуатацию после 2024 года. Об этом следует из заявления американского космического агентства NASA.

— Соединенные Штаты, Япония, Канада и страны-участницы Европейского космического агентства подтвердили, что они будут поддерживать продолжение эксплуатации космической станции до 2030 года, — говорится в сообщении.

В свою очередь Россия не против продолжения эксплуатации станции до 2028 года, передает NASA.

Одобрив продление эксплуатации станции, генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов подчеркнул, что на сегодняшний день программа МКС «является самым крупным и наиболее успешным международным проектом в области космоса».

Официальный разговор о продлении эксплуатации МКС до 2028 года начался в первых числах апреля. Предложение было предварительно рассмотрено и одобрено Научно-техническим советом Роскосмоса 21 февраля и Государственной комиссией 24 марта.

Несмотря на возможное продолжение работы на МКС, российская сторона в силу сложившихся в мире обстоятельств задумывается о создании собственной орбитальной станции. В конце февраля в стране объявили тендер на разработку концепции эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС).

Какое будущее ждет отечественную космонавтику, — в материале «Вечерней Москвы».

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