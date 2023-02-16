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РКК «Энергия» объявила тендер на создание концепции эксплуатации новой орбитальной станции

Араз Салехов
Общество
РКК «Энергия» объявила тендер на создание концепции эксплуатации новой орбитальной станции
Фото: Роскосмос

Ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в Роскосмос, объявила тендер на разработку концепции эксплуатации перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

— Цель проведения мероприятий — подготовка обоснованной позиции по целевому использованию и назначению, а также бизнес-модели Российской орбитальной станции в пилотируемом варианте для дальнейшего формирования технических требований к функционалу, комплектации и потребительским качествам РОС, — говорится в сообщении.

Также тендер был объявлен с целью выявления потенциально заинтересованных сторон в реализации проекта строительства и эксплуатации РОС. Начальная цена контракта составляет 9,6 миллиона рублей.

Во вторник, 26 июля, президент России Владимир Путин и глава Роскосмоса Юрий Борисов провели встречу, в ходе которой последний объявил о выходе РФ из проекта МКС после 2024 года. Подобное решение означает, что в отечественной космонавтике стоит ожидать кардинальных изменений. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

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