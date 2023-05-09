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Актриса Валерия Ланская выходит замуж

Ирэна Колесова
Общество
Актриса Валерия Ланская выходит замуж
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Звезда сериала «Жди меня» Валерия Ланская не так давно развелась со своим супругом, с которым прожила в браке последние семь лет. У них подрастает сын Артемий. Ланская рассказывала, что с бывшим мужем она в хороших отношениях. А теперь актриса призналась, что вновь стала невестой.

Известно, что артистка уже больше года встречается с юным танцором, который несколько ее младше. Его зовут Эдгар Голосной, он работает в Московском театре оперетты. Артисты познакомились на общих проектах, например, на мюзиклах «Анна Каренина», «Монте-Кристо» и других.

Судя по всему, теперь романтические отношения вступили в новую стадию. Актриса показала помолвочное кольцо в одной из своих социальных сетей.

— Я невеста, — лаконично подписала фото она.

Стоит отметить, что сын актрисы и ее новый возлюбленный вполне неплохо ладят между собой. Артистка старается уделять ребенку много внимания, однако артистическая жизнь все равно предполагает отъезды на гастроли и частые съемки в шоу.

Российская актриса Валерия Ланская ранее рассказала о своей неизлечимой болезни. Она долгое время скрывала недуг, поскольку боялась лишиться работы, однако в программе «Звезды сошлись» на НТВ девушка поделилась своей проблемой. По ее словам, впервые она столкнулась с этим заболеванием во время беременности — в середине срока у нее обнаружился повышенный сахар в крови. Оказалось, что у нее действительно сахарный диабет.

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