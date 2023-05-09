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Врач Алендеев перечислил самые полезные для здоровья сладости

Ирэна Колесова

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Еда
Общество
Врач Алендеев перечислил самые полезные для здоровья сладости
Фото: Pixabay

Бывают сладости, которые не только не нанесут вреда здоровью, но и окажут значительную пользу. Такие лакомства назвал врач общей практики Сергей Аледнеев.

В первую очередь, это такие популярные продукты, как зефир, пастила и халва. Зефир полезен тем, что в нем много глюкозы, фосфора и кальция. Он влияет на кровеносную систему, понижает уровень плохого холестерина. Также при помощи зефира можно понизить уровень токсинов и позитивно повлиять на работу мозга, пишет издание «Царьград».

Пастила — полностью натуральный продукт, который готовится из яблочного пюре. В ней много витаминов, пектина, железа, все это очень полезно для пищеварения и сердца. Что касается халвы, то в ней содержится множество витаминов. Например, витамины А, В, Е, отвечающие за память, зрение и работу сердца. Частое употребление халвы может помочь человеку сберечь молодость как можно дольше, а также улучшить состояние кожи.

Причины повышенной тяги к сладкому могут быть разными. Например, одна из причин — нехватка сна, в этом случае необходимо нормализовать режим. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина. По ее словам, нередко желание есть сладкое проявляется из-за эмоционального состояния.

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