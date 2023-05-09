Под Киевом мужчина зарезал дочь из ревности к жене, уехавшей за границу

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В Киевской области украинская полиция задержала мужчину, который решил убить себя и детей из-за ссоры с женой. Известно, что мужчина ревновал свою супругу, поскольку ранее она уехала за границу и он был уверен, что там женщина завела любовника. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на правоохранительные органы.

— Прибыв на место происшествия, полицейские увидели на кухне бездыханное тело 16-летней девочки и раненого хозяина дома, почувствовали резкий запах газа. 43-летний мужчина практически не дышал, впрочем, благодаря быстрой реакции полицейских на критическую ситуацию, пришел в сознание, — говорится в сообщении силовиков.

Полицейским удалось обнаружить в доме также 12-летнего мальчика. Он не пострадал, но был страшно напуган и прятался в укромном месте. Полиция выяснила, что все произошло после очередного разговора с женой по телефону. Мужчина в тот момент был пьян. Он сломал дверь, открыл газ. Дочь попробовала остановить его, но вместо этого он сначала избил подростка, а потом ударил девочку ножом. Ранение оказалось смертельным.

В польском городе Легница произошло нападение на украинских беженок. Злоумышленник напал на девушек с ножом и зарезал одну из них. Известно, что мужчина проник в квартиру, в которой временно проживали украинки. Скорее всего, он хотел совершить ограбление, а женщины в этот момент находились рядом.