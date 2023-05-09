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Приметы и советы

При обстреле Израилем сектора Газа погиб россиянин

Ирэна Колесова
Происшествия
При обстреле Израилем сектора Газа погиб россиянин
Фото: Unsplash

Гражданин России скончался в секторе Газа после обстрела со стороны армии обороны Израиля. С таким сообщением выступили в Минздраве Палестины.

Пока других подробностей произошедшего не приводится, пишет РИА Новости.

Известно, что жертвами обстрела в секторе Газа стали девять человек, это только предварительные данные.

— Девять палестинцев погибли сегодня на рассвете, и несколько человек пострадали в результате израильского обстрела сектора Газа, — говорится в заявлении ведомства.

Удары по объектам в секторе газа нанесли ВВС Израиля в ночь на 9 мая. Армия сообщила, что ее целью является одно из местных радикальных движений, по местам дислокации которой и бьет ЦАХАЛ. В Палестине отметили, что пристально следят за дальнейшим развитием ситуации и готовы к ответным мерам.

Обстановка вокруг Израиля обострялась в начале апреля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 7 апреля, наносила удары по сектору Газа. По последним данным, тогда территории сектора Газа прозвучали как минимум десять взрывов. Военное крыло движения ХАМАС сообщало, что системы противовоздушной обороны срабатывали и противостоли израильской атаке.

Россия Израиль сектор Газа
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