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Командиры украинских войск начали раздавать солдатам психотропные препараты, чтобы у них прошла паника, в том числе и после ударов со стороны российских «Солнцепеков». Об этом в беседе с РИА Новости рассказал активист подполья из Николаева, который сослался на рассказы своего мобилизованного в ряды ВСУ знакомого.

— Чтобы панику немного притушить, им начали выдавать американские психотропы — это такие круглые, розового цвета, таблетки без маркировки. Начали еще давать такую дрянь под названием «Фен», они ее нюхают — и спустя пару суток у них пропадает чувство усталости и начинается прилив сил. Потом идет «Габана»: воякам дают по три раза в день по 300 мг, после которых они могут неделю не спать, — отметил подпольщик в беседе с агентством.

Подпольщик отметил, что медики уже предупредили его товарища, какие проблемы со здоровьем обязательно начнутся после такого приема средств. Врачи сказали, что начинает скакать давление, неправильно работают сосуды, в некоторых случаях приемом препаратов можно довести себя до потери памяти, приступов стенокардии, а также до настоящей агрессии.

Руководитель Учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артем Катулин поделился, что так называемые «военные наркотики» дают только краткосрочный эффект, а их длительное применение может привести к разрушению нервной системы.