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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве

Ирэна Колесова
Происшествия
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве
Фото: Unsplash

В Киеве, где в ночь на 9 мая в очередной раз объявили воздушную тревогу, прогремел взрыв. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

— В Киеве прогремел взрыв, — говорится в публикации.

Никаких подробностей больше пока не приводится. Не сообщается, в каком именно районе украинской столицы мог прогреметь взрыв, есть ли при этом пострадавшие и разрушения.

На онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации в ночь на вторник было видно, что воздушная тревога оказалась объявлена на всей территории Украины.

В предыдущий раз украинские СМИ информировали о прогремевшем в Киеве взрыве в конце февраля. Инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы, после этого там начался пожар. Известно, что воздушная тревога до взрыва в украинской столице не объявлялась. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте был виден дым и огонь, отмечали медиа.

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