СМИ: Взрыв прогремел в Киеве

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Украинские СМИ сообщили во вторник, 28 февраля, о прогремевшем в Киеве взрыве. Инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы, после этого там начался пожар.

— В Голосеевском районе Киева был слышен взрыв. Виден пожар и дым, — передает Telegram-канал издания «Страна».

Воздушную тревогу в Киеве до взрыва не объявляли, передает РИА Новости.

Утром 10 февраля воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Она началась в 08:27 по местному времени (09:27 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стал Киев.

Кроме того, в Шепетовском районе Хмельницкой области оказался поврежденным объект критической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Сергея Гамалия, пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.