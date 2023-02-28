СМИ: Взрыв прогремел в Киеве
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Украинские СМИ сообщили во вторник, 28 февраля, о прогремевшем в Киеве взрыве. Инцидент произошел в Голосеевском районе украинской столицы, после этого там начался пожар.
— В Голосеевском районе Киева был слышен взрыв. Виден пожар и дым, — передает Telegram-канал издания «Страна».
Воздушную тревогу в Киеве до взрыва не объявляли, передает РИА Новости.
Утром 10 февраля воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Она началась в 08:27 по местному времени (09:27 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стал Киев.
Кроме того, в Шепетовском районе Хмельницкой области оказался поврежденным объект критической инфраструктуры. По словам главы областной военной администрации Сергея Гамалия, пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал.
Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.