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Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Минцифры в пятницу, 10 февраля.

Тревога начала поступать в 08:27 по местному времени (09:27 по московскому). Первым регионом, где была объявлена тревога, стал Киев, передает РИА Новости.

До этого глава областной военной администрации Серей Гамалий Хмельницкой области сообщил, что в Шепетовской районе оказался поврежденным объект критической инфраструктуры. Пожар был ликвидирован, в результате него никто не пострадал.

7 февраля воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины.Тревога прозвучала в Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской областях, а также подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей.

Удары по объектам инфраструктуры Украины наносятся с 10 октября прошлого года. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами российского Совета безопасности. Собрание состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.