Товарооборот между Россией и КНР вырос на 41,3 процента в начале года

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В период с января по апрель 2023 года товарооборот между Россией и Китаем вырос на 41,3 процента и составил 73,15 миллиардов долларов. Об этом во вторник, 9 мая, следует из данных главного таможенного управления КНР.

Согласно предоставленным данным, за данный период Китай вывез в РФ товаров на 33,686 миллиарда долларов, что на 67,2 процента больше, чем в 2022 году. При этом экспорт из России вырос на 24,8 процента и составил 39,462 миллиарда долларов, передает РИА Новости.

21 апреля сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность ввести запрет на экспорт товаров в Россию, однако ЕС и Япония являются противниками этой меры. В связи с этим, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страна может стать независимой от западных санкций.

Как пишет издание Financial Times, в ЕС считают, что с новыми санкциями в отношении России «покончено» — если ограничительных мер станет больше, расти будет и список исключений из них. При этом многие чиновники признают, что незатронутые сферы российской экономики производят жизненно важные услуги или продукты для части европейских стран, поэтому на их ограничение будет наложено вето.