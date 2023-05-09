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Приметы и советы

Врач Перес назвала основные причины ломкости ногтей

Лейла Алиева
Общество
Врач Перес назвала основные причины ломкости ногтей
Фото: Pexels

Состояние ногтевой пластины является одним из показателей здоровья человека. Об этом рассказала генетик-метаболист Светлана Перес.

— Зачастую ломкость ногтей — проблема недобора нутриентов. Конечно, мы должны сказать и о воздействии внешней среды — экология, использование химических средств, применение лака для ногтей. Многое зависит и от нашего питания, — отметил специалист.

Еще одна причина истончения ногтей — недостаток железа, а также витаминов А, В6, В12 и С. К менее очевидным причинам ломкости ногтевой пластины относится обезвоживание, которое может появиться из-за частого мытья рук, передает «Мослента».

Частое расслоение ногтей может развиваться из-за средств для снятия лака или грибкового поражения. Врач — дерматолог-косметолог Елена Мошкова рассказала, что ногти также могут быть ломкими и склонными к расслаиванию с рождения.

Врач — дерматолог-косметолог Маруа Байчорова пояснила, почему появляются прыщи. По ее словам, в подростковом возрасте к появлению подобных дефектов может привести гормональная перестройка, а после 20 лет — гормональный сбой. Эксперт отметила, что прыщи также могут возникать в преддверии или после менструации.

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