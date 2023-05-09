Тематическая подборка книг ко Дню Победы появилась в сервисе «Библиотеки Москвы»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

В сервисе «Библиотеки Москвы» появилась тематическая подборка книг, посвященных Великой Отечественной войне. Об этом во вторник, 9 мая, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

— Найти нужное произведение в ближайшей читальне поможет сервис «Библиотеки Москвы». С его помощью можно забронировать сразу несколько изданий, а если потребуется больше времени на чтение — продлить срок их хранения онлайн, — говорится в сообщении.

В список вошло 30 произведений отечественных прозаиков и поэтов — Бориса Васильева, Александра Твардовского, Валентина Катаева, Ариадны Рокоссовской и других авторов, передает официальный сайт мэра Москвы.

В московских парках и культурных центрах пройдут фотовыставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне. Так, на улице Арбат около дома 17 покажут исторические кадры ВОВ и портреты ее героев. Выставка продлится до 31 мая.

Помимо этого, в Музее Победы подготовили онлайн-программу, приуроченную к 9 Мая. В частности, гостей ждет выставка «От Кремля до Рейхстага». Благодаря представленным 80 работам посетители смогут совершить виртуальное путешествие вместе с советскими воинами-освободителями.