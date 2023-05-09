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Гостям парада Победы в столице раздадут спецвыпуск «Вечерней Москвы»

Лейла Алиева
Город
Гостям парада Победы в столице раздадут спецвыпуск «Вечерней Москвы»
Фото: Вечерняя Москва

Гостям парада Победы на Красной площади в столице подарят специальный выпуск газеты «Вечерняя Москва» «Это было в 43-м…», посвященный одному году войны.

На четырех страницах спецвыпуска собраны главные события 1943 года, среди которых прорыв блокады Ленинграда, а также открытие метро Замоскворецкого радиуса. Номер основан на архивных материалах и рассказывает также о других событиях того года. Например, о Кубке столицы по футболу, открытии трех станций метро, выставке трофейного немецкого оружия в Парке Горького.

Помимо этого, в выпуске собраны уникальные фотографии и рекламные объявления 1943 года. В частности речь идет о рекламе фильма «Котовский», посвященного красному комбригу времен Гражданской войны.

Участие в параде Победы на Красной площади в 2023 году примут более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники.

9 мая на главной площади страны традиционно проходит парад. О военной технике, которую на нем покажут в 2023 году, а также о том, что презентовали на Красной площади в последние годы, — в материале «Вечерней Москвы».

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