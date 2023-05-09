Тематические билеты «Единый» выпустили в Москве в честь Дня Победы

Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Тематические проездные билеты «Единый» на одну и две поездки появились в столичном метро в честь Дня Победы. Об этом во вторник, 9 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В Московском метрополитене традиция — выпускать тематические проездные к важным событиям и датам, чтобы рассказать или напомнить о них пассажирам. В честь 9 Мая мы подготовили для вас 200 тысяч билетов «Единый, — рассказал он.

Приобрести проездные можно во всех кассах и автоматах по продаже билетов, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В честь Дня Победы в столичном метро также запустили тематический поезд «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны». Каждый его вагон посвящен отдельной тематике. В частности, состав расскажет о подвигах врачей, деятелей культуры и рабочих в годы Великой Отечественной войны.

Помимо этого, в московском подземном и наземном транспорте установили почти 35 тысяч медиаэкранов, на которых пассажиры могли посмотреть парад Победы. Кроме того, им покажут видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» с субтитрами.