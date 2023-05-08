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Приметы и советы

Тематический поезд в честь Дня Победы запустили в московском метро

Евгений Силаев
Город
Тематический поезд в честь Дня Победы запустили в московском метро
Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

В честь Дня Победы в столичном метро запустили тематический поезд «Подвиг народа в годы Великой Отечественной войны». Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Каждый вагон поезда посвящен отдельной тематике. В частности, состав расскажет о подвигах врачей, деятелей культуры и рабочих в годы Великой Отечественной войны. Он был подготовлен совместно с Музеем Победы и Российским военно-историческим обществом, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

— На Арбатско-Покровскую линию метро вышел тематический поезд, который оформили фотографиями деятелей культуры, медицины, науки и многих других, кто самоотверженно трудился на благо страны в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Состав будет курсировать полгода, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
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Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
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Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
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Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
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Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
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Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
Фото: Telegram/ Дептранс Москвы
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Фото: Telegram/ Дептранс Москвы

В московском подземном и наземном транспорте установят почти 35 тысяч медиаэкранов, на которых пассажиры смогут посмотреть Парад Победы. Кроме того, им покажут видеосюжеты о Великой Отечественной войне и фильм «Офицеры» с субтитрами.

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