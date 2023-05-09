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Человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в центре Москвы

Лейла Алиева
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Человек пострадал в результате пожара в квартире жилого дома в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Щепкина, 60/2с1 Карта всех событий

В квартире жилого дома в центре столицы произошел пожар, в результате чего пострадал человек. Об этом во вторник, 9 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», возгорание случилось в квартире на третьем этаже жилого дома 60/2 на улице Щепкина. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Сотрудники МЧС оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали возгорание на площади 40 квадратных метров. Пожарные спасли четырех человек, один из них ребенок.

Еще один пожар произошел в подмосковной Балашихе вечером 2 мая. Загорелись бытовки. Огонь распространился на 300 квадратных метров. В результате погибли три человека. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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