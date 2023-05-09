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Сергей Собянин принял участие в параде Победы на Красной площади

Лейла Алиева
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Сергей Собянин принял участие в параде Победы на Красной площади
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

На Красной площади состоялся военный парад в честь 78-летия Великой Победы, где присутствовали фронтовики и труженики тыла. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 9 мая.

— Вечная память солдатам, погибшим за нашу Родину. Низкий поклон ветеранам. Спасибо вам за все, что вы сделали и продолжаете делать для России, для Москвы, — отметил он.

В своем Telegram-канале глава города пожелал ветеранам бодрости духа, здоровья и долгих лет жизни.

Собянин ранее поздравил жителей столицы и ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы. Он отметил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага, поработившего Европу. Также глава города поблагодарил ветеранов за оборону Москвы, Сталинграда и Ленинграда, за освобождение Крыма и поверженный Берлин.

Помимо этого, мэр пригласил москвичей принять участие в проекте «Наши герои. История моей семьи». Так, жители столицы могут записать небольшое видео о своих родственниках-фронтовиках и отправить его для участия в проекте.

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